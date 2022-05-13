Астанчане чаще заражаются ВИЧ половым путем — Сабит Абдраимов

По итогам 2021 года распространенность ВИЧ-инфекции в возрасте 15-49 лет составила 0,29%, что ниже прогноза на 2021 год, и удержана в пределах параметров госпрограммы «Денсаулық» на уровне 0,2-0,6%. Вместе с тем за последние 10 лет распространенность ВИЧ-инфекции среди населения 15-49 лет в Нур-Султане увеличилась в 2,4 раза. Директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД города Нур-Султана Сабит Абдраимов

Он добавил, что среднегодовой прирост новых случаев составляет 18-19%.

Доминирующим путем остается половой путь инфицирования, на долю которого приходится до 80% всех заражений. Зарегистрированы случаи среди подростков 17-19 лет. На диспансерном учете в Центре СПИД состоит 1643 ВИЧ-инфицированных. Директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД города Нур-Султана Сабит Абдраимов

По данным Центра, самому молодому носителю ВИЧ – три года, самому пожилому – 78 лет.