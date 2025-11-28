Кто чаще всего заражается ВИЧ в Казахстане: названы гендерные и возрастные категории

И.о. директора столичного Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко 28 ноября 2025 года на брифинге в РСК назвал самый частый путь заражения ВИЧ-инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 91,5% заражение происходит половым путем, при этом случаев заражения через кровь стало меньше в полтора раза, что обусловлено переходом от инъекционных наркотиков к синтетическим.

"Среди выявленных пациентов 70% составляют мужчины и порядка 30% – женщины. Более 61% случая приходится на возраст 20-39 лет, свыше 65% выявленных – это работающие люди", – сказал Панченко.

Он подчеркнул, что на ранних этапах ВИЧ-инфекция часто не имеет характерных симптомов.

"Иногда проявления ВИЧ напоминают ОРВИ, может быть повышенная температура, увеличение лимфатических узлов, общее недомогание. В некоторых случаях инфекция определенное время протекает бессимптомно. Основные пути передачи ВИЧ хорошо известны. К примеру, для Астаны это незащищенные половые контакты, использование нестерильных инструментов, что характерно для потребителей инъекционных наркотиков, вертикальная передача от матери к ребенку во время родов или при грудном вскармливании", – отметил спикер.

Ранее мы писали, что 10 казахстанцев умерли от СПИДа в 2025 году.