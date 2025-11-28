#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

Кто чаще всего заражается ВИЧ в Казахстане: названы гендерные и возрастные категории

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 13:21 Фото: Zakon.kz
И.о. директора столичного Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко 28 ноября 2025 года на брифинге в РСК назвал самый частый путь заражения ВИЧ-инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 91,5% заражение происходит половым путем, при этом случаев заражения через кровь стало меньше в полтора раза, что обусловлено переходом от инъекционных наркотиков к синтетическим.

"Среди выявленных пациентов 70% составляют мужчины и порядка 30% – женщины. Более 61% случая приходится на возраст 20-39 лет, свыше 65% выявленных – это работающие люди", – сказал Панченко.

Он подчеркнул, что на ранних этапах ВИЧ-инфекция часто не имеет характерных симптомов.

"Иногда проявления ВИЧ напоминают ОРВИ, может быть повышенная температура, увеличение лимфатических узлов, общее недомогание. В некоторых случаях инфекция определенное время протекает бессимптомно. Основные пути передачи ВИЧ хорошо известны. К примеру, для Астаны это незащищенные половые контакты, использование нестерильных инструментов, что характерно для потребителей инъекционных наркотиков, вертикальная передача от матери к ребенку во время родов или при грудном вскармливании", – отметил спикер.

Ранее мы писали, что 10 казахстанцев умерли от СПИДа в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Нацбанк пересмотрел прогнозы инфляции в Казахстане
13:25, Сегодня
Нацбанк пересмотрел прогнозы инфляции в Казахстане
10 казахстанцев умерли от СПИДа в 2025 году
12:57, Сегодня
10 казахстанцев умерли от СПИДа в 2025 году
Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году
11:53, Сегодня
Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: