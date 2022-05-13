Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:28 13.05.2022

Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях

РК, январские события, Серик Кудебаев, подозреваемый Фото: пресс-служба МВД РК
Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Как уточнили в надзорном ведомстве, экс-начальника ДП Алматинской области подозревают в «бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия».

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.

Новость по теме

Серик Кудебаев уволен из органов по собственному желанию

Динара Халдарова
Беспорядки-2022 Кудебаев Серик Алматинская область
Шквал, пыльная буря и гроза ожидаются в Казахстане
12.05.2022
Токаев подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге
12.05.2022
Цены на социально значимые продукты выросли за неделю
12.05.2022
Сайгак-альбинос в степях Казахстана попал на видео
12.05.2022
Несколько улиц временно перекроют в Нур-Султане из-за ремонта
12.05.2022
Главная Топ LIVE Все