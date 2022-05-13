Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях

Как уточнили в надзорном ведомстве, экс-начальника ДП Алматинской области подозревают в «бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия».

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.