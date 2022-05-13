17:28 13.05.2022
Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях
Фото: пресс-служба МВД РК
Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Как уточнили в надзорном ведомстве, экс-начальника ДП Алматинской области подозревают в «бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия».
Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.
Серик Кудебаев уволен из органов по собственному желанию
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