300 саженцев сакуры морозостойкой украсили Президентский парк столицы

Участие в экологической акции компании приняли сотрудники столичного офиса ERG, их дети, волонтеры общественного объединения и журналисты.

Сакура – это декоративная вишня, насчитывающая в Японии более двух десятков видов. В основном это теплолюбивые виды с коротким периодом покоя. Но среди них имеются и морозостойкие, которые мы сегодня высадили. Красиво цветущие крупноцветковые деревья переносят суровый климат столицы Казахстана. Наша организация совместно с акиматом берет на себя обязательство по уходу за высаженными деревьями и контролю приживаемости насаждений. Руководитель Фонда Земли «Устойчивое развитие Алан Бесен

Фото: ERG

Это уже третья Аллея ERG в Нур-Султане. Весной и осенью прошлого года евразийцы высадили саженцы на территории Национального кардиологического центра и в парке «Ататюрк – Времена года».

Озеленение регионов присутствия группы заложено в нашей долгосрочной экологической стратегии. Только в этом году весной и осенью мы планируем высадить свыше 100 тыс. деревьев в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской областях, а также в Шымкенте, Алматы и Нур-Султане. Директор Департамента охраны окружающей среды ERG Талгат Торебеков

Фото: ERG

До 2025 года в рамках экостратегии ERG во всех регионах присутствия компании будет высажено 420 тыс. деревьев. Инвестиции в проект составляют порядка 1,5 млрд тенге.

Посадка деревьев – одна из добрых традиций нашего города. Такие акции проходят регулярно: в честь памятных дат, во время общегородских праздников, в дни общеказахстанских экологических акций. С каждым годом все больше астанчан и организаций присоединяются к этому благородному делу. Спасибо всем, кто помогает сделать нашу столицу еще более красивой и комфортной. Алан Бесен

Фото: ERG

Напомним, Национальный день посадки леса впервые прошел в апреле 2014 года по инициативе Фонда Земли «Устойчивое развитие». Цели акции – сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон, экопросвещение и привлечение ресурсов бизнеса в проекты по восстановлению зеленого фонда Казахстана.