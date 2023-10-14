Первые деревца на месте будущего парка посадили в Жамбылской области

В микрорайоне "Улы дала" на территории будущего парка прошла экологическая акция "Жасыл желек – жердің көркі". Аким области Ербол Карашокеев, аким города Бакытжан Орынбеков, представители общественности, молодежи, жители микрорайона посадили саженцы деревьев, сообщает Zakon.kz.

В акции также приняли участие гости из Таласской области Кыргыской Республики. Будущий парк – это первый большой парк, закладываемый в городе со времени обретения страной независимости.



Микрорайон "Улы дала" – самый крупный жилой массив областного центра. Сегодня в нем проживают свыше 50 тыс. жителей. Поэтому развитию его инфраструктуры и зеленому наряду уделяется особое внимание. Площадь будущего парка составляет 10 га. Здесь планируется посадить около 4500 деревьев, в том числе 600 сосен, свыше двухсот елей, более трехсот тополей, туи, сирени и других разнообразных видов деревьев. Сегодня в ходе акции посажено около тысячи саженцев. После того, как деревья вырастут, парк станет прекрасным местом отдыха не только для жителей данного миикрорайона, но и жителей соседних массивов "Бурыл" и Торткуль".

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Но дело не ограничится лишь посадкой деревьев. В следующем году тут благоустроят два водных канала, протекающих по территории микрорайона. Уже сегодня ведется механизированная очистка канала "Туйте" на протяжении 1700 метров. На побережье каналов также будут посажены молодые деревца. В следующем году вся территория, прилегающая к каналам, будет благоустроена и станет отличным местом отдыха для горожан.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В период с 2018 по 2022 год в микрорайоне было построено 96 многоквартирных домов, в настоящее время здесь насчитывается до 144 многоквартирных домов. В нынешнем году строят еще 45 домов. В 15-м микрорайоне имеются 4 средние школы, 5 детских садов, два медицинских центра, мечеть, физкультурно-оздоровительный комплекс для тетей и юношей, а также реабилитационный центр и два административных здания.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Кроме того, здесь началось строительство еще 4 школ. В текущем году планируется к сдаче школа на 1200 ученических мест. Строительство других трех комфортных школ завершится в 2024 году. Все предстоящие работы включены в обновленный генеральный план города.



В микрорайоне "Улы дала" посажены первые деревца на месте будущего парка.