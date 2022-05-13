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Законодательство РК
19:45 13.05.2022

Штормовое предупреждение: в Акмолинской области — гроза, в Туркестанской — сильный дождь

гроза Фото: pixabay
Синоптики прогнозируют сильные осадки в горах в период с 14 по 16 мая. В горных и предгорных районах Жамбылской, Алматинской областей и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, передает Zakon.kz.

В эти выходные на юге Алматинской области и в горных районах пройдет сильный дождь, гроза, сообщили в РГП «Казгидромет». В Нур-Султане временами ожидается гроза.

На западе Западно-Казахстанской области пройдут гроза, град, шквал.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. В Караганде будет гроза. В Жезказгане ветер юго-западный.

В центре Мангистауской области ожидается пыльная буря.

В горных районах Туркестанской области пройдет сильный дождь. На севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Днем в горных районах град. В Шымкенте будет гроза, шквал. В Туркестане ожидаются гроза, шквал.

На западе, севере, юге Акмолинской области будет гроза, град. В Кокшетау ветер юго-западный.

На севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. В Актюбинской области ветер будет юго-западный, западный.

На западе, востоке Костанайской области пройдет сильный дождь. На западе, востоке области гроза, град, шквал. В Костанае ожидается гроза.

На большей части Северо-Казахстанской области будет дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, град, шквал. В Петропавловске будет гроза, шквал.

Ирина Лукичева
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