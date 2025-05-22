К алматинцам обратились со срочным предупреждением
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В связи с прогнозом сильных дождей, в период с 23 по 24 мая, в горных районах прилегающих к территории Алматы ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим спасатели обратилась к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.
Владельцам частных домов призвали принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
"Туристам, жителям города Алматы рекомендуем отменить походы в горы на ближайшие дни в связи с плохими погодными условиями", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС города Алматы.
Ранее сообщалось, что заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в пятницу.
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