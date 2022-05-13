19:49 13.05.2022
Дождь, град, гроза – алматинцев просят не выходить на улицу в выходные
Фото: pixabay
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы обратились к горожанам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.
В Алматы объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный дождь, осадки, гроза и ветер.
В ДЧС города отметили, что 15 мая выпадет град. Ветер западный, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.
Жителей и гостей города Алматы просят без необходимости не покидать здания и помещения. А также не оставлять машины под деревьями.
Туристов просят воздержаться от походов в горы, где также будет бушевать непогода.
Следите за сигналами «112» оповещения и сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Пресс-служба ДЧС города Алматы