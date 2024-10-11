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Дожди и сильный ветер обрушатся на Алматы

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 15:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратились к горожанам с предупреждением. Согласно ему, на город обрушатся ливень и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в ночь на 12 октября 2024 года в Алматы пройдет сильный дождь. Кроме того, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Из-за штормового предупреждения специалисты ДЧС разместили ряд рекомендаций:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Также нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее непогода разыгралась на севере Казахстана. 11 октября жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

С предупреждением выступила и администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Вместе с тем синоптики опубликовали прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.

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