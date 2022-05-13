19:57 13.05.2022
Житель Тараза сбывал синтетические наркотики: он показал 16 тайников
Фото: pexels
25-летний местный житель занимался распространением синтетических видов наркотиков путем закладок. При проведении обыска в правом кармане брюк подозреваемого обнаружено и изъято 84 расфасованных полиэтиленовых свертка, передает Zakon.kz.
В машине мужчины нашли еще 50 свертков, внутри которых находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-PVP». Наркотики были обнаружены с помощью служебной собаки по кличке Черныш.
Задержанный добровольно показал 16 тайников, где хранятся наркотики. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил более 60 грамм.
Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС города Тараза. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков