Житель Тараза сбывал синтетические наркотики: он показал 16 тайников

В машине мужчины нашли еще 50 свертков, внутри которых находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-PVP». Наркотики были обнаружены с помощью служебной собаки по кличке Черныш.

Задержанный добровольно показал 16 тайников, где хранятся наркотики. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил более 60 грамм.