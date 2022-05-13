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Законодательство РК
20:18 13.05.2022

Избран председатель и руководители комиссий Общественного совета Алматы

Общественная комиссия Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Состоялось первое заседание Общественного совета города Алматы III созыва. В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы, касающиеся структуры деятельности совета, сообщает Zakon.kz.

Председателем Общественного совета избрана Алтынай Кобеева. Она возглавляла несколько неправительственных организаций, работает в гражданском секторе свыше 25 лет и вносит большой вклад в развитие города.

Также была утверждена структура пятой комиссии Общественного совета и избраны руководители комиссий.

  • Комиссия по коммунальной инфраструктуре, мобильности, экологии, финансам, активам и безопасности – председатель Борис Джапаров.

  • Комиссия по строительству, земельным отношениям, урбанистике, энергетике и водоснабжению – председатель Марат Шибутов.

  • Комиссия по общественному развитию, культуре, спорту и молодежи – председатель Бахтияр Камалов.

  • Комиссия по экономике, предпринимательству, инвестициям, цифровизации, туризму – председатель Думан Капасов.

  • Комиссия по здравоохранению, образованию и занятости – председатель Жанат Касымжанова.

Наряду с этим избран Президиум Общественного совета города Алматы, в состав которого вошли председатель Общественного совета, секретарь Маслихата и руководители комиссий.

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