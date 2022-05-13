Избран председатель и руководители комиссий Общественного совета Алматы

Председателем Общественного совета избрана Алтынай Кобеева. Она возглавляла несколько неправительственных организаций, работает в гражданском секторе свыше 25 лет и вносит большой вклад в развитие города.

Также была утверждена структура пятой комиссии Общественного совета и избраны руководители комиссий.

Комиссия по коммунальной инфраструктуре, мобильности, экологии, финансам, активам и безопасности – председатель Борис Джапаров.

Комиссия по строительству, земельным отношениям, урбанистике, энергетике и водоснабжению – председатель Марат Шибутов.

Комиссия по общественному развитию, культуре, спорту и молодежи – председатель Бахтияр Камалов.

Комиссия по экономике, предпринимательству, инвестициям, цифровизации, туризму – председатель Думан Капасов.

Комиссия по здравоохранению, образованию и занятости – председатель Жанат Касымжанова.

Наряду с этим избран Президиум Общественного совета города Алматы, в состав которого вошли председатель Общественного совета, секретарь Маслихата и руководители комиссий.