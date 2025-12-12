#Казахстан в сравнении
Общество

Депутаты и Общественный совет обсудили изменения в Генеральный план Алматы

Генеральный план Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 11:33 Фото: акимат города Алматы
​В Алматы состоялось совместное расширенное заседание депутатов маслихата и членов Общественного совета города, в ходе которого был рассмотрен вопрос корректировки Генерального плана Алматы до 2040 года.

Участникам заседания была представлена подробная презентация проекта корректировки Генерального плана и дана исчерпывающая информация по всем вопросам.

​Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов подчеркнул, что данная встреча направлена на то, чтобы предварительно рассмотреть ключевые положения документа, учесть замечания, предложения и рекомендации, которые будут иметь важное значение при вынесении проекта на широкие общественные обсуждения.

Фото: акимат города Алматы

​"Общественные обсуждения проекта пройдут с 24 по 26 декабря текущего года, и наша общая задача – подойти к ним с максимально качественно проработанным материалом, отражающим интересы и стратегические ориентиры развития города. Перед нами стоит задача – обеспечить максимально открытый, инклюзивный и профессиональный процесс обсуждения представленного проекта", – сказал Бейбут Шаханов.

​В свою очередь председатель Комиссии по строительству, архитектуре, градостроительству, земельным отношениям и развитию общественных пространств маслихата города Даурен Маралов отметил, что корректировка Генплана необходима для обеспечения сбалансированного развития города в условиях высокой динамики и с учетом поручения главы государства о запрете застройки предгорий.

Фото: акимат города Алматы

"Рост населения требует значительного усиления социальной инфраструктуры. До 2030 года необходимо построить 107,5 тыс. школьных мест, 101,5 тыс. мест в детских садах, 1,2 млн м² медицинских учреждений, а также развитую сеть объектов культуры, торговли и пожарной безопасности. Особое значение имеет развитие полицентров, которые снизят маятниковую миграцию и перераспределят экономическую активность. Сегодня до 600 тысяч поездок в день совершается в центр, и именно формирование полицентров позволит разгрузить транспортную систему и улучшить качество жизни. В этом контексте корректировка Генплана – не формальность, а абсолютно необходимая мера. Поддерживаю данную работу и считаю ее стратегически важной для будущего города", – сказал Даурен Маралов.

​В своем выступлении председатель Общественного совета города Махамбет Хасенов также поддержал проект корректировки Генплана, поскольку он отвечает ключевым экологическим задачам мегаполиса.

Фото: акимат города Алматы

​"Корректировка предусматривает увеличение площади зеленых зон более чем втрое – до 3800 гектаров. Это включает создание новых лесопарков, защиту пойм рек и формирование единой экологической структуры города. Особое внимание уделяется снижению плотности застройки: вместо прежних нормативов в 330 человек на гектар сейчас закладывается около 260 человек на гектар. Это позволит избежать перегрузки инфраструктуры, уменьшить давление на транспорт и улучшить микроклимат. Все это делает проект корректировки своевременным, обоснованным и ориентированным на улучшение качества жизни алматинцев", – отметил он.

​По итогам заседания депутаты маслихата и члены Общественного совета города поддержали проект корректировки. Все предложения и замечания общественников будут систематизированы и включены в дальнейшую доработку документа.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
