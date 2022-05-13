В Архиве президента опровергли информацию об отказе от транспортных услуг ТОО «Tandau Finance»

«ТОО «Tandau Finance» по итогам открытого конкурса государственных закупок из нескольких участников было определено победителем и с ним заключен соответствующий договор на оказание автотранспортных услуг с 28 марта т.г.

В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, каких-либо дополнительных требований к марке, цвету автомобилей, «их особому статусу» не указывалось. Автомобили должны были быть в исправном состоянии.

Однако фактически автомобили ТОО «Tandau Finance» не были предоставлены. В этой связи за неисполнение договорных отношений согласно законодательству 4 апреля т.г. Архивом направлено в ТОО «Tandau Finance» уведомление о расторжении договора, а 4 мая подано исковое заявление в суд о признании ТОО «Tandau Finance» недобросовестным участником госзакупок», – говорится в заявлении пресс-службы Архива президента.