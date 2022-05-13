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Законодательство РК
20:32 13.05.2022

В Архиве президента опровергли информацию об отказе от транспортных услуг ТОО «Tandau Finance»

Архив Президента сообщает Фото: pixabay
Архив президента попросил СМИ не распространять не соответствующую действительности информацию об отказе организации от транспортных услуг ТОО «Tandau Finance», передает Zakon.kz.

«ТОО «Tandau Finance» по итогам открытого конкурса государственных закупок из нескольких участников было определено победителем и с ним заключен соответствующий договор на оказание автотранспортных услуг с 28 марта т.г.

В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, каких-либо дополнительных требований к марке, цвету автомобилей, «их особому статусу» не указывалось. Автомобили должны были быть в исправном состоянии.

Однако фактически автомобили ТОО «Tandau Finance» не были предоставлены. В этой связи за неисполнение договорных отношений согласно законодательству 4 апреля т.г. Архивом направлено в ТОО «Tandau Finance» уведомление о расторжении договора, а 4 мая подано исковое заявление в суд о признании ТОО «Tandau Finance» недобросовестным участником госзакупок», – говорится в заявлении пресс-службы Архива президента.

Константин Вноровский
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