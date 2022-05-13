20:37 13.05.2022
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна, сообщает Zakon.kz.
Соболезнования президент опубликовал в Twitter.
В связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна выразил глубокие соболезнования Наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну и вице-президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму. Шейх Халифа многие годы неустанно трудился во благо развития и повышения благосостояния жителей ОАЭ. Народ Казахстана будет чтить шейха Халифу как выдающегося политика, внесшего весомый вклад в укрепление двусторонних отношений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
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