Дерматолог предупредила об опасности мозолей

В интервью АиФ дерматолог, косметолог Татьяна Егорова отметила, что мозоли — будь то сухие натоптыши или влажные волдыри — бывают у каждого, но зачастую люди игнорируют их.

Мозоли могут указывать на определенные проблемы со здоровьем, а недооцененные образования и вовсе могут привести к серьезным проблемам. Татьяна Егорова

Врач объясняет, что у мозоли появляется стержень, который иногда давит на кость. Это может стать причиной сепсиса, если она воспалится и останется без внимания.

Распознать воспаление по внешнему виду несложно: появляются покраснение, отек, пульсация, иногда выделяется гной.

Самый простой случай борьбы с образованиями – подбор удобной обуви. Специалист рекомендовала купленную в прошлом сезоне обувь начинать разнашивать дома, так как она могла ссохнуться за время. Если ботинки или босоножки поджимают, то можно использовать пластырь, различные стики, гигиеническую помаду или гелевые подушки.

Мозоль образуется из-за излишнего давления на кожу. И если его не устранить, то мозоль будет прогрессировать и дальше. Есть люди, которым удаляют мозоли по несколько раз в год. И если они носят качественную и удобную обувь, но мозоли все равно появляются, следует обращаться за помощью к узким специалистам – остеопатам, подологам, ортопедам. Татьяна Егорова

Специалист также посоветовала использовать антимозольные пластыри. При этом она рекомендовала из обычного пластыря вырезать дырку по форме мозоли, наклеить его на область, а на саму мозоль нанести специальный пластырь. Егорова подчеркнула, что такая конструкция позволяет надежнее закрепить антимозольный пластырь, который не очень хорошо влияет на здоровые ткани.