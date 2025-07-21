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Туризм

Туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции

На побережье Турции выявили опасные бактерии, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 02:23 Фото: pixabay
В Турции обнаружили вибрионы – бактерии, способные вызывать у отдыхающих серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал уролог больницы Florence Nightingale в Стамбуле Угура Аферина местному изданию Milliyet. С его слов, ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus обнаружены вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Вибрионы особенно опасны при контакте открытых ран с водой. Они могут вызвать инфекции тканей, часть из которых заканчиваются летальными исходами.

Большинство заражаются вибриозом при употреблении в пищу сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц. По словам Аферина, передающиеся таким способом бактерии Vibrio parahaemolyticus могут вызвать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку. У людей с ослабленным иммунитетом такая инфекция иногда распространяется в кровь и перерастает в сепсис.

Бактерия Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды. У большинства инфицированных ей симптомы носят легкий или умеренный характер и проявляются в течение одного-пяти дней после заражения.

"Часто заболевание проходит бессимптомно. При тяжелом течении болезни пациенты сталкиваются с осложненной формой диареи, ведущей к опасному для жизни обезвоживанию", – поделился врач.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют не употреблять в пищу сырых или недоваренных моллюсков, а людям, которые недавно поранились или сделали пирсинг – не купаться в соленой воде.

18 июля, после сильного ливня и шторма, в Анкаре произошло масштабное наводнение.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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