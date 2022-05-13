Казахстанка вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Стамбуле

Как передает Olympic.kz, казахстанка Гульсая Ержан (до 81 кг) вышла в четвертьфинал мирового первенства, победив украинку Олесю Крисюк в 1/8 финала.

Также Ляззат Кунгейбаева (81+ кг) уступила Сеннур Демир из Турции и стала шестой потерей сборной Казахстана на турнире.

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