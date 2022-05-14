Едва не утонувших коров в Северном Казахстане спасли полицейские

Жительница райцентра Бесколь Кызылжарского района 10 мая заявила в полицию об исчезновении двух коров. Они паслись в стаде, но не вернулись домой. Сотрудники полиции начали проверку возможного факта скотокрадства.

11 мая при осмотре окрестностей животных нашли в пяти километрах от места пастьбы. Как выяснилось, они забрели в пойму высыхающего водоема и застряли в грязевой яме, откуда не могли выбраться самостоятельно. Полицейские обратились за помощью к местным жителям. Стражам порядка предоставили два трактора. С их помощью удалось вызволить животных из природной ловушки.