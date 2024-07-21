В Каспийском море спасли пять человек

В Актау спасатели пришли на помощь пассажирам катамарана, которые не могли самостоятельно вернуться на берег Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

О происшествии 21 июля 2024 года рассказали в пресс-службе МЧС РК:

"В ходе проведения агитационно-профилактических мероприятий на воде спасатели пришли на помощь людям, которые отплыли далеко от берега на катамаране и не могли вернуться самостоятельно".

На сушу доставили пятерых человек, в медицинской помощи они не нуждались.

14 июля 2024 года в МЧС РК рассказали, как на озере в Акмолинской области спасали четырех человек, у которых заглох гидроскутер.