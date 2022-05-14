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06:30 14.05.2022

Умер известный американский актер из сериала «Анатомия страсти»

актер Фото: кадр из фильма
На 80-м году ушел из жизни Фред Уорд. Зрителям он известен по ролям в сериалах «Скорая помощь», «Настоящий детектив» и «Анатомия страсти», а также по фильму «Дрожь земли», передает Zakon.kz.

Трагедия, как пишет iz.ru, произошла 8 мая. О причинах смерти артиста не сообщается.

Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Он служил три года в ВВС, был лесорубом на Аляске, а позднее поступил в студию Герберта Бергхофа, переехал в Рим, где дублировал итальянские фильмы.

Впервые в американском кино он появился в 1973 году в фильме «Джинджер утром», а спустя шесть лет он сыграл у Клинта Иствуда в «Побеге из Алькатраса».

Наибольшую известность ему принесла работа в фильме «Дрожь земли» 1989 года. «Золотой глобус» он получил за роль в фильме «Правильные вещи».

Елена Беляева
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