06:30 14.05.2022
Умер известный американский актер из сериала «Анатомия страсти»
Фото: кадр из фильма
На 80-м году ушел из жизни Фред Уорд. Зрителям он известен по ролям в сериалах «Скорая помощь», «Настоящий детектив» и «Анатомия страсти», а также по фильму «Дрожь земли», передает Zakon.kz.
Трагедия, как пишет iz.ru, произошла 8 мая. О причинах смерти артиста не сообщается.
Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Он служил три года в ВВС, был лесорубом на Аляске, а позднее поступил в студию Герберта Бергхофа, переехал в Рим, где дублировал итальянские фильмы.
Впервые в американском кино он появился в 1973 году в фильме «Джинджер утром», а спустя шесть лет он сыграл у Клинта Иствуда в «Побеге из Алькатраса».
Наибольшую известность ему принесла работа в фильме «Дрожь земли» 1989 года. «Золотой глобус» он получил за роль в фильме «Правильные вещи».