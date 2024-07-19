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Умер актер из сериала "Теория большого взрыва"

Умер актер из сериала Теория большого взрыва, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 16:11 Фото: Instagram/bigbangtheory
На 95-м году жизни скончался американский актер Боб Ньюхарт, который был известен благодаря роли в сериале "Теория большого взрыва", сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Wesh рассказал публицист Джерри Дигни. По его словам, актер скончался в четверг, 18 июля 2024 года, в Лос-Анджелесе после серии непродолжительных болезней.

Актер приобрел общенациональную известность, когда в 1960 году его альбом был издан на виниле под названием "The Button-Down Mind of Bob Newhart", который впоследствии получил премию "Грэмми" как альбом года.

За свой творческий путь Ньюхарт снялся в нескольких фильмах, как правило, в комедийных ролях. Среди них: "Уловка 22", "Туда и обратно", "Блондинка в законе 2" и "Эльф".

Среди более поздних работ – "Ужасные боссы", "Библиотекари", "Теория большого взрыва" и "Молодой Шелдон".

Ранее сообщалось, что в возрасте 63 лет скончался продюсер "Титаника" и "Аватара" Джон Ландау.

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