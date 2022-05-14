Ким Чен Ын считает вспышку COVID-19 в КНДР «крупнейшим потрясением»

Как пишет lenta.ru, 12 мая в стране впервые обнаружили случай КВИ – подтип штамма «омикрон» BA.2, также известный как «стелс-омикрон».

Ранее власти Северной Кореи заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в республике объявлен режим ЧС.

Отмечается, что к 13 мая в КНДР выявили 174 тыс. человек с повышенной температурой. При этом общее число заразившихся с конца апреля составляет более 524 тыс. Из них свыше 280 тыс. человек находятся на лечении.