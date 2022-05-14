Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:27 14.05.2022

Ким Чен Ын считает вспышку COVID-19 в КНДР «крупнейшим потрясением»

КНДР Фото: pixabay
Лидер Северной Кореи заявил, что коронавирусная инфекция стала «великим потрясением с момента основания республики», передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, 12 мая в стране впервые обнаружили случай КВИ – подтип штамма «омикрон» BA.2, также известный как «стелс-омикрон».

Ранее власти Северной Кореи заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в республике объявлен режим ЧС.

Отмечается, что к 13 мая в КНДР выявили 174 тыс. человек с повышенной температурой. При этом общее число заразившихся с конца апреля составляет более 524 тыс. Из них свыше 280 тыс. человек находятся на лечении.

Елена Беляева
COVID-19 Ким Чен Ын Северная Корея
МРП увеличен до 3180 тенге с 1 апреля 2022 года
13.05.2022
Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях
13.05.2022
Доллар подешевел еще на семь тенге, а рубль подорожал
13.05.2022
Ситуация в Украине: Разговор министров обороны РФ и США, родственники Путина под санкциями
13.05.2022
Названа еще одна страна, куда казахстанцы смогут летать чаще
13.05.2022
Главная Топ LIVE Все