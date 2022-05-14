В подтасовке результатов обвинили зрители жюри «Евровидения-2022»

Как сообщает Mirror, организаторов музыкального состязания также обвинили в коррупции.

Самый ужасный полуфинал «Евровидения», который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован, – выразился один из поклонников шоу.

Сообщается, что зрители призвали бойкотировать финал конкурса, если судейское решение не пересмотрят.

Отметим, что 66-й конкурс песни «Евровидение» проходит в Турине благодаря победе итальянской рок-группы Mаneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, который проходил в Роттердаме.