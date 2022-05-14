09:25 14.05.2022
В подтасовке результатов обвинили зрители жюри «Евровидения-2022»
Фото: eurovision.tv
Поклонники международного песенного конкурса уверены, что результаты полуфинала не соответствуют действительности и потребовали пересчета голосов, отданных за представителей Латвии и Албании, передает Zakon.kz.
Как сообщает Mirror, организаторов музыкального состязания также обвинили в коррупции.
Самый ужасный полуфинал «Евровидения», который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован, – выразился один из поклонников шоу.
Сообщается, что зрители призвали бойкотировать финал конкурса, если судейское решение не пересмотрят.
Отметим, что 66-й конкурс песни «Евровидение» проходит в Турине благодаря победе итальянской рок-группы Mаneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, который проходил в Роттердаме.