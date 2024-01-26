Представитель Румынии не будет выступать на "Евровидении-2024"

Представитель Румынии не будет принимать участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации TVR, страна решила отказаться от участия в конкурсе из-за финансовых трудностей и невозможности представить Румынию на должном исполнительском уровне, позволяющем конкурировать с другими странами.

Отмечается, что оесурсы вещатель в этом году выделит на трансляцию летних Олимпийских игр в Париже и другие приоритетные проекты.

"Евровидение-2024" пройдет в городе Мальмё в Швеции, стране, представитель которой выиграл конкурс 2023 года. В последние годы по разным причинам участвовать в "Евровидении" отказывались Венгрия, Турция, Болгария, Черногория, Словакия, Босния и Герцеговина и Северная Македония.

Ранее сообщалось, что финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении.