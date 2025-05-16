В Швейцарии завершился второй полуфинал "Евровидения-2025"

В швейцарском городе Базель завершился второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", сообщает Zakon.kz.

Во втором полуфинале участвовали 16 конкурсантов из Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии.

Также выступили представители Великобритании, Франции и Германии – стран-спонсоров "Евровидения". По правилам конкурса, они автоматически проходят в гранд-финал.

Победителями второго полуфинала стали Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

По итогам первого полуфинала, который состоялся 13 мая, в финал вышли Украина, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия.

В гранд-финале за победу поборются страны-спонсоры: Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Финал конкурса состоится 17 мая.

Ранее мы сообщали, что "Евровидение-2025" запрещает выносить на сцену флаги ЛГБТ.