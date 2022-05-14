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11:03 14.05.2022

Генконсульство России в Алматы предупредило о «помогайках»

Казахстан, Россия, Генконсульство РФ, алматы Фото: edu.gov.ru
В генеральном консульстве РФ в Алматы предупредили о «помогайках». Информация ими предоставляется неверная, документы заполняются с ошибками, сообщает Zakon.kz.
Посетителям генконсульства предлагаются посреднические платные услуги за содействие в решении консульских вопросов представителями неких структур, снявших офисы вблизи диппредставительства. Информация ими предоставляется неверная, документы заполняются с ошибками Генеральное консульство России в Алматы

В генконсульстве подчеркнули, что не имеют никакого отношения к указанным структурам. Вся необходимая информация по консульским вопросам размещена на сайте almaata.mid.ru и на официальном telegram-канале @gcrfa.

Анастасия Стативкина
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