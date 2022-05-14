11:03 14.05.2022
Генконсульство России в Алматы предупредило о «помогайках»
Фото: edu.gov.ru
В генеральном консульстве РФ в Алматы предупредили о «помогайках». Информация ими предоставляется неверная, документы заполняются с ошибками, сообщает Zakon.kz.
Посетителям генконсульства предлагаются посреднические платные услуги за содействие в решении консульских вопросов представителями неких структур, снявших офисы вблизи диппредставительства. Информация ими предоставляется неверная, документы заполняются с ошибками Генеральное консульство России в Алматы
В генконсульстве подчеркнули, что не имеют никакого отношения к указанным структурам. Вся необходимая информация по консульским вопросам размещена на сайте almaata.mid.ru и на официальном telegram-канале @gcrfa.