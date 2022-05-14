Генконсульство России в Алматы предупредило о «помогайках»

Посетителям генконсульства предлагаются посреднические платные услуги за содействие в решении консульских вопросов представителями неких структур, снявших офисы вблизи диппредставительства. Информация ими предоставляется неверная, документы заполняются с ошибками Генеральное консульство России в Алматы

В генконсульстве подчеркнули, что не имеют никакого отношения к указанным структурам. Вся необходимая информация по консульским вопросам размещена на сайте almaata.mid.ru и на официальном telegram-канале @gcrfa.