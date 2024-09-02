Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

К россиянам с важной информацией обратилось Генконсульство РФ в Алматы

К россиянам с важной информацией обратилось Генконсульство РФ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 10:20 Фото: pexels
Генеральное консульство России в Алматы обратилось к своим гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Диппредставительство в своем Telegram-канале уведомило о новых тарифах консульских сборов.

"С 1 сентября 2024 года начинают действовать новые тарифы консульских сборов", – говорится в сообщении, распространенном сегодня, 2 сентября.
К россиянам с важной информацией обратилось Генконсульство РФ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 10:20

Фото: almaata.mid.ru

К россиянам с важной информацией обратилось Генконсульство РФ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 10:20

Фото: almaata.mid.ru

Более подробно с новыми тарифами консульских сборов можете ознакомиться на сайте Генконсульства РФ в Алматы по ссылке.

В марте 2024 года в Сети появилась информация, что в России некоторых представителей из Центральной Азии после теракта в "Крокус сити холле" начали задерживать и проверять документы. В связи с этим МИД Казахстана обратилось к гражданам, находящимся в РФ.

Читайте также

АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль
Послание-2024: Правительству поручено обеспечить газом население и экономику
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование
Сформировать понятный бизнесу список преференций и льгот поручил президент
Касым-Жомарт Токаев
Токаев заявил, что в Казахстане нарушено равенство условий на рынке
Динара Халдарова
Россия Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, осень
Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: