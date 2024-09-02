К россиянам с важной информацией обратилось Генконсульство РФ в Алматы
Фото: pexels
Генеральное консульство России в Алматы обратилось к своим гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Диппредставительство в своем Telegram-канале уведомило о новых тарифах консульских сборов.
"С 1 сентября 2024 года начинают действовать новые тарифы консульских сборов", – говорится в сообщении, распространенном сегодня, 2 сентября.
Фото: almaata.mid.ru
Фото: almaata.mid.ru
Более подробно с новыми тарифами консульских сборов можете ознакомиться на сайте Генконсульства РФ в Алматы по ссылке.
В марте 2024 года в Сети появилась информация, что в России некоторых представителей из Центральной Азии после теракта в "Крокус сити холле" начали задерживать и проверять документы. В связи с этим МИД Казахстана обратилось к гражданам, находящимся в РФ.
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