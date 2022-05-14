Индия запретила экспорт пшеницы

В ведомстве отметили, пишет ТАСС, что Индию обеспокоил всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами.

Как уточняется, министерство разрешило поставки зерновой культуры, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.

В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы. Однако по ряду причин, в том числе из-за сильной жары в районах выращивания этого злака, в республике теперь опасаются возникновения нехватки данной культуры на внутреннем рынке.