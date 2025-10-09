Запрет на вывоз сжиженного газа продлят в Казахстане

Решение об этом было одобрено на заседании Межведомственной комиссии по внешней торговле, сообщает Zakon.kz.

"Решением МВК продлен запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на срок в шесть месяцев", – сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечается, мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость.

В мае 2025 года Казахстан ввел шестимесячный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Также принято решение продлить на шесть месяцев запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС, и сохранено действие квоты на вывоз баранчиков мелкого рогатого скота в объеме 120 тыс. голов.