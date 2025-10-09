#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.06
628.25
6.61
Право

Запрет на вывоз сжиженного газа продлят в Казахстане

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 10:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Решение об этом было одобрено на заседании Межведомственной комиссии по внешней торговле, сообщает Zakon.kz.

"Решением МВК продлен запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на срок в шесть месяцев", – сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечается, мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость.

В мае 2025 года Казахстан ввел шестимесячный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Также принято решение продлить на шесть месяцев запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС, и сохранено действие квоты на вывоз баранчиков мелкого рогатого скота в объеме 120 тыс. голов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Установлены ставки сбора за выдачу разрешения на привлечение ИРС в 2026 году
11:02, Сегодня
Установлены ставки сбора за выдачу разрешения на привлечение ИРС в 2026 году
В Казахстане хотят упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговиками при прекращении деятельности
10:51, Сегодня
В Казахстане хотят упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговиками при прекращении деятельности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: