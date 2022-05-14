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11:45 14.05.2022

Насморк может стать причиной инфаркта – врач

заложенный нос Фото: pixabay
Российский отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, чем может быть опасен хронический насморк, сообщает Zakon.kz.

По информации ferra.ru, из-за насморка начинается плохая вентиляция мозга, храп, постоянный недосып. Отсюда и возникает риск инсульта или инфаркта.

Врач назвал причину хронического насморка – искривление перегородки носа.

Чем сильнее она искривлена, тем выше вероятность затруднения носового дыхания. Меняется внутренне убранство полости носа. Начинают разрастаться, увеличиваться в размерах носовые раковины, могут начать расти полипы, может развиваться кистозный процесс в гайморовых пазухах. Полгода достаточно для того, чтобы процесс стал хроническим. Отоларинголог Владимир Зайцев

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Стативкина
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