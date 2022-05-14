Канат Шарлапаев принял участие в первом Форуме экспортеров Казахстана

Отмечается, что Шарлапаев рассказал участникам о том, как холдинг поддерживает отечественные экспортоориентированные предприятия.

Организатором форума выступило Министерство торговли и интеграции РК совместно с АО «QazTrade». В мероприятии приняли участие также представители НПП «Атамекен», руководители отраслевых министерств, отечественные производители и экспортеры несырьевого сегмента.

Фото: baiterek.gov.kz

Экспортеры, получившие финансовую поддержку дочерних организаций холдинга, осуществляют свою деятельность в таких отраслях, как пищевая и легкая промышленность, машиностроение и металлургия, экспорт услуг и работ, химическая промышленность, переработка продукции агропромышленного комплекса. Благодаря поддержке холдинга казахстанская продукция экспортируется в Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Республику Узбекистан, Республику Таджикистан, Кыргызскую Республику и другие страны, – сказал Шарлапаев.

По словам предправления АО «НУХ «Байтерек», экспортная поддержка оказывается предпринимателям в сегменте малого и среднего бизнеса по таким инструментам фонда развития предпринимательства «Даму», как предэкспортное и экспортное финансирование. В прошлом году поддержан 61 экспортер на сумму 30,7 млрд тенге.

Между тем Банк развития Казахстана осуществляет финансирование экспортных операций. В рамках прямого и межбанковского финансирования в 2021 году профинансировано 23 экспортера на сумму более чем 140 млрд тенге.

Шарлапаев уточнил, что еще одним из важных институтов поддержки экспортеров в структуре холдинга является экспортная страховая компания KazakhExport. По итогам 2021 года страховая поддержка оказана 81 экспортеру на общую сумму 204,7 млрд тенге.

Рассмотрение успешных кейсов по выходу отечественных производителей на новые экспортные рынки должно стать хорошей традицией, которая будет способствовать продвижению отечественных товаров, что, в свою очередь, позволит увеличить товарооборот казахстанских компаний, и, в конечном итоге, создать новый пласт компаний – лидеров среднего бизнеса, – отметил Канат Шарлапаев в своем выступлении.

Также на форуме выступил председатель правления KazakhExport Аслан Калигазин, который презентовал участникам ключевые результаты деятельности компании, подробнее рассказал о финансово-страховых мерах поддержки казахстанских несырьевых экспортеров, а также привел примеры эффективного применения инструментов поддержки.

Фото: baiterek.gov.kz

В рамках форума состоялась выставка его участников, а также награждение экспортеров. Так, почетными грамотами отмечены достижения компаний-экспортеров.

Фото: baiterek.gov.kz

Грамота в номинации «Окно в Европу» вручена ТОО «Aluminium Of Kazakhstan» за успешный выход на европейский рынок, развитие казахстанского экспорта и эффективное сотрудничество с KazakhExport. В рамках страховой поддержки KazakhExport продукция компании экспортируется в такие страны, как Италия, Литва, Польша, Греция, Россия, Кыргызстан, Узбекистан.

Фото: baiterek.gov.kz

Грамота в номинации «Широкая география экспорта» вручена ТОО «Кайнар-АКБ» за плодотворную работу, стремление к высоким стандартам и вклад в развитие казахстанского экспорта. В рамках страховой поддержки KazakhExport продукция компании экспортируется в Италию, Россию, Грузию, Армению, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан и многие другие страны.