Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев принял Каната Шарлапаева

Касым-Жомарт Токаев принял Каната Шарлапаева Фото: akorda.kz
31 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, президент был ознакомлен с результатами деятельности холдинга "Байтерек" за первое полугодие 2023 года, в том числе с ходом реализации инициатив по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем.

По данным, представленным Касым-Жомарту Токаеву, объем финансирования крупного бизнеса составил 114,4 млрд тенге. Холдинг активно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, в частности, через фонд "Даму", который поддержал более чем 15 тыс. предпринимателей.

Главе государства было доложено, что с начала 2023 года "Отбасы банк" помог обеспечить жильем 29 тыс. семей. Банк активно участвует в программе субсидирования аренды, которая представляет собой форму безвозмездной государственной поддержки граждан, включая инвалидов I и II групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей-сирот, и многодетные семьи. В первом полугодии было одобрено более 9 тыс. заявок.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что через АО "Аграрная кредитная корпорация" с начала года было выделено более 271 млрд тенге и поддержано порядка 9 тыс. фермеров. В этом году засеяно 3,5 млн га земли, это 15% от всех посевных площадей страны. В целях укрепления продовольственной безопасности и снижения импортозависимости было выделено свыше 131 млрд тенге на кредитование инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Свыше 70% объема финансирования аграрного сектора приходится на АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс".

В завершение президент дал ряд конкретных поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.

Читайте также

Эксперт рассказала, как повлияют очередные санкции против России на Казахстан

Рустем Курманов покинул должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан

Токаев поздравил короля Марокко с национальным праздником

Динара Халдарова
Байтерек Байтерек Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский навестил раненых военнослужащих, воздушная тревога объявлена в 6 областях
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления