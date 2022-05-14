Пожар разгорелся около нефтебазы в Петропавловске

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Инцидент произошел 13 мая.

К месту вызова выехали подразделения пожарных частей города Петропавловска. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы города, взаимодействующих организаций. Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Отмечается, что на месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО», военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы – 73 человека личного состава и 21 единица техники.

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Общая площадь возгорания составила 10 га.

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Жертв и травмированных нет.

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Причина и ущерб устанавливаются.