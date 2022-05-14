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12:03 14.05.2022

Пожар разгорелся около нефтебазы в Петропавловске

промзона Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Огонь охватил сухую траву и камыш в промзоне города по улице Мухтара Ауэзова, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 13 мая.

К месту вызова выехали подразделения пожарных частей города Петропавловска. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы города, взаимодействующих организаций. Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

промзона

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Отмечается, что на месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО», военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы – 73 человека личного состава и 21 единица техники.

промзона

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Общая площадь возгорания составила 10 га.

промзона

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Жертв и травмированных нет.

промзона

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Причина и ущерб устанавливаются.

Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
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