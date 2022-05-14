12:03 14.05.2022
Пожар разгорелся около нефтебазы в Петропавловске
Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Инцидент произошел 13 мая.
К месту вызова выехали подразделения пожарных частей города Петропавловска. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы города, взаимодействующих организаций. Группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Отмечается, что на месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО», военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы – 73 человека личного состава и 21 единица техники.
Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Общая площадь возгорания составила 10 га.
Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Жертв и травмированных нет.
Фото: группа по связям с общественностью ДЧС СКО
Причина и ущерб устанавливаются.