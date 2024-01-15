Крупный пожар разгорелся на складах в Алматы
Фото: скриншот видео
В Алматы на складах на перекрестке улиц Ауэзова и Гоголя вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС города, пожар ликвидировали в 22:50.
"Причина возгорания не установлена", – говорится в сообщении.
Другие подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что Жительница СКО едва не погибла, уснув на диване с сигаретой.
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