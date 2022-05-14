12:45 14.05.2022
Канал сбыта наркотиков пресечен в столице
Фото: Zakon.kz
Задержан ранее неоднократно судимый 35-летний подозреваемый. В ходе обыска в его доме было обнаружено и изъято 18 разовых доз героина, передает Zakon.kz.
Проводится досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ».
В настоящее время задержанный находится под арестом.
С начала 2022 года на территории столицы пресечена деятельность одной организованной преступной группы, причастной к сбыту наркотиков, ликвидировано три нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 130 кг различного вида наркотических средств, в том числе около 17 кг синтетических наркотиков. Раскрыто 269 наркоправонарушений, в том числе 78 преступлений по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – сообщил начальник УПН ДП города Нур-Султана Ерлан Акбаров.