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Законодательство РК
12:45 14.05.2022

Канал сбыта наркотиков пресечен в столице

дверь Фото: Zakon.kz
Задержан ранее неоднократно судимый 35-летний подозреваемый. В ходе обыска в его доме было обнаружено и изъято 18 разовых доз героина, передает Zakon.kz.

Проводится досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ».

В настоящее время задержанный находится под арестом.

С начала 2022 года на территории столицы пресечена деятельность одной организованной преступной группы, причастной к сбыту наркотиков, ликвидировано три нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 130 кг различного вида наркотических средств, в том числе около 17 кг синтетических наркотиков. Раскрыто 269 наркоправонарушений, в том числе 78 преступлений по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – сообщил начальник УПН ДП города Нур-Султана Ерлан Акбаров.
Елена Беляева
Нур-Султан
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