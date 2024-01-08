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Спецоперация в Астане: курьер признался в сбыте наркотиков

Спецоперация в Астане: курьер признался в сбыте наркотиков Фото: Instagram/police__astana, коллаж Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции Астаны провели спецоперацию, в ходе которой задержали ранее судимого 23-летнего астанчанина, подозреваемого в сбыте наркотиков на территории столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным столичных полицейских, парень под видом "курьера" по доставке еды осуществлял сбыт наркотиков путем закладок, а заказы от потребителей получал посредством интернет-ресурсов.

"При личном обыске у дилера было изъято наркотическое средство "кокаин", предназначенное для сбыта. В результате санкционированного обыска автомашины и квартиры задержанного полицейскими были изъяты электронные весы со следами наркотиков, полиэтиленовые пакеты для расфасовки, а также в ассортименте наркотические вещества "кокаин", "мефедрон" и "марихуана", – говорится в сообщении.

В ходе проведенной спецоперации, как уточнили в ведомстве, из незаконного оборота изъято более 100 разовых доз наркотических средств, которые астанчанин намеревался сбыть на территории столицы.

"В ходе следствия задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере".Пресс-служба ДП Астаны

Как сообщается, наркодилер водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

"Ведется расследование по установлению соучастников, причастных к сбыту наркотиков", – добавили в пресс-службе ДП Астаны.

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