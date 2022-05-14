Мирзагалиев: Безопасность простых рабочих – на особом контроле

В ходе совещания он отметил несколько вопросов, требующих особого внимания. В частности, глава КМГ поручил первым руководителям АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Каражанбасмунай» до конца текущего года обеспечить выполнение плана добычи и сдачи нефти в соответствии с утвержденными показателями.

На совещании особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности труда и снижения уровня травматизма.

Данная задача – первоочередная для руководства дочерних предприятий. В целях обеспечения социальной стабильности в регионе поручаю активизировать практику регулярных отчетных встреч с трудовыми коллективами. Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев

Также предправления поручил взять на особый контроль соблюдение трудового законодательства. По словам Мирзагалиева, этот вопрос в равной мере относится как к работодателю, так и к работникам. Необходимо исключить факты нарушения трудовой дисциплины и распорядка, а также попустительства этому со стороны линейных руководителей, отметил глава нацкомпании.

Фото: «КазМунайГаз»

В ходе совещания руководству АО «Озенмунайгаз» было поручено решить проблемы аварийного отключения электроэнергии, которые заметно препятствуют достижению плановых показателей.

Глава КМГ также отметил необходимость привлечения научных институтов и применения современных научно-производственных методов для улучшения процесса бурения новых скважин и увеличения коэффициента извлечения нефти.

Кроме этого, председатель правления особо отметил проблему задержки сроков ввода в эксплуатацию опреснительного завода на месторождении Каражанбас. Магзум Мирзагалиев поручил ускорить запуск объекта.

В завершение совещания глава КМГ также распорядился усилить работу по снижению объемов закупок из одного источника для всех дочерних организаций в регионе.