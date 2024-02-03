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Глава КМГ поручил обеспечить бесперебойную добычу нефти в Мангистау

Руководство КМГ провело совещание по вопросам производственной деятельности ДЗО Фото: kmg.kz
3 февраля Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев в ходе рабочего визита в г. Актау провел совещание с руководителями дочерних и зависимых организаций (ДЗО) КМГ в Мангистауской области.

На совещании присутствовали заместитель председателя Правления КМГ Нурсейит Союнов, руководители АО "Каражанбасмунай", АО "Мангистаумунайгаз" и ТОО "Ak Su KMG".

Руководители предприятий доложили об основных показателях производственной деятельности, реализуемых инвестиционных проектах и вопросах сохранения социальной стабильности в трудовых коллективах.

Руководство КМГ провело совещание по вопросам производственной деятельности ДЗО

Фото: kmg.kz

Мирзагалиев подчеркнул важность поддержки и создания необходимых условий для взаимодействия с коллективами и профсоюзами, чтобы своевременно реагировать на проблемы внутри компаний и подрядных организаций.

По итогам совещания Мирзагалиев поручил обеспечить бесперебойную работу предприятий, выполнение производственных программ на 2024 год, осуществить выход опреснительного завода пластовой воды (АО "Каражанбасмунай") до проектных показателей, своевременно предоставить проектно-сметную документацию по Опреснительному заводу в г. Жанаозен (ТОО "Ak Su KMG") в РГП "Госэкспертиза".

"Сегодня одним из ключевых для "КазМунайГаза" является вопрос водообеспечения объектов производства и населения г. Жанаозен. В рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению питьевой воды населения города мы начали строительство опреснительного завода", — отметил глава КМГ.

Отдельно Мирзагалиев остановился на необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности, трудовой дисциплины, охраны труда и окружающей среды.

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