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19:11 14.05.2022

Диетолог поделилась способом есть сладкое и не толстеть

Диетолог о сладком Фото: pixabay
Диетолог объяснила, как меньше есть сладкого и не испытывать к нему тягу, сообщает Zakon.kz.

Врач Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что различные маркетинговые уловки побуждают человека есть больше сладкого, чем ему на самом деле нужно.

По словам доктора, хороший способ — есть вдумчиво.

Если человек, который не может удержаться от сладкого, перед употреблением сядет и представит, как он это сладкое ест, как оно тает во рту, то он съест меньше. Удовольствие при этом будет таким же, как если бы он, допустим, бездумно глядя в гаджет и разговаривая с друзьями, поглощал торты или конфеты. Диетолог Елена Соломатина

Также стоит учитывать, что сильное желание сладкого приходит к человеку тогда, когда ему скучно или грустно. Поэтому хороший способ снизить потребность — начать чем-то увлекаться.

Нужно переключиться на какое-то эмоционально приятное действие, которое приносит удовлетворение. Спортсменам, кстати, доставляет удовольствие тренировка, и потом им не хочется сладкого. Диетолог Елена Соломатина

Также, по словам специалиста, не стоит посещать места, где кто-то очень аппетитно ест и где очень вкусно пахнет, например, булочками с корицей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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