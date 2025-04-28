Как обойтись без сладкого
По ее словам, в этой борьбе предпочтение необходимо отдавать жирам, содержащимся в авокадо, оливковом и кокосовом маслах, а также в жирной рыбе вроде лосося и скумбрии.
В продолжении беседы с "Москвой 24" врач отметила, что у людей с определенными хроническими заболеваниями переваривание жиров может быть затруднено:
"В таких случаях справиться с тягой к сладкому помогут продукты, богатые белком и клетчаткой, которые легко усваиваются организмом, но при этом обеспечивают длительное насыщение без резких скачков уровня инсулина.
Среди источников белка Дюваль выделила курицу, индейку, рыбу, яйца и бобовые, например, чечевицу.
Источниками клетчатки в свою очередь являются зелень, овощи – особенно брокколи и морковь, а также фрукты вроде яблок и груш.
Также немало клетчатки содержится и в крупах, таких как гречка, овсянка и киноа.
В заключительной части диетолог посоветовала для сбалансированного питания заправлять овощные салаты оливковым маслом и добавлять к ним отварную куриную грудку – такой прием пищи поможет стабилизировать уровень сахара в крови и сохранить чувство сытости на продолжительное время.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Материал по теме
Ранее мы рассказывали, что шашлык, несмотря на большую популярность, может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и риске онкологии.
А о том, сколько дней человек может прожить без воды, можно прочитать по этой ссылке.