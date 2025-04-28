Как обойтись без сладкого

Врач-диетолог Анжелика Дюваль подсказала, что в борьбе с тягой к сладкому отличными помощниками могут стать брокколи, морковь, курица и чечевица, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в этой борьбе предпочтение необходимо отдавать жирам, содержащимся в авокадо, оливковом и кокосовом маслах, а также в жирной рыбе вроде лосося и скумбрии.

В продолжении беседы с "Москвой 24" врач отметила, что у людей с определенными хроническими заболеваниями переваривание жиров может быть затруднено:

"В таких случаях справиться с тягой к сладкому помогут продукты, богатые белком и клетчаткой, которые легко усваиваются организмом, но при этом обеспечивают длительное насыщение без резких скачков уровня инсулина.

Среди источников белка Дюваль выделила курицу, индейку, рыбу, яйца и бобовые, например, чечевицу.

Источниками клетчатки в свою очередь являются зелень, овощи – особенно брокколи и морковь, а также фрукты вроде яблок и груш.

Также немало клетчатки содержится и в крупах, таких как гречка, овсянка и киноа.

В заключительной части диетолог посоветовала для сбалансированного питания заправлять овощные салаты оливковым маслом и добавлять к ним отварную куриную грудку – такой прием пищи поможет стабилизировать уровень сахара в крови и сохранить чувство сытости на продолжительное время.

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