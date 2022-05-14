Спутниковый интернет Илона Маска стал доступен в 32 странах

На опубликованной компанией SpaceX карте отмечена большая часть Европы и Северной Америки, а также некоторые части Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Яркий синий представляет регионы, где доступен Starlink. Также есть регионы, где покрытие есть, но свои терминалы нужно ждать после предварительного заказа.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D May 13, 2022

В сообщении также указывается, что комплекты оборудования Starlink доступны для «немедленной отправки» в 32 странах. Это могут сделать пользователи Северной Америки, частично Европы, Австралии и некоторых стран.

Также, в 2023 году компания планирует покрыть Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Турцию и страны Африки.

В США тестирование Starlink началось в октябре 2020 года, в феврале 2021-го был открыт прием заявок на подключение по всему миру. За год компания направила своим клиентам более 100 тыс. терминалов для подключения к спутниковому интернету.