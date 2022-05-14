Спутниковый интернет Илона Маска стал доступен в 32 странах
На опубликованной компанией SpaceX карте отмечена большая часть Европы и Северной Америки, а также некоторые части Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.
Яркий синий представляет регионы, где доступен Starlink. Также есть регионы, где покрытие есть, но свои терминалы нужно ждать после предварительного заказа.
— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022
Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D
В сообщении также указывается, что комплекты оборудования Starlink доступны для «немедленной отправки» в 32 странах. Это могут сделать пользователи Северной Америки, частично Европы, Австралии и некоторых стран.
Также, в 2023 году компания планирует покрыть Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Турцию и страны Африки.
В США тестирование Starlink началось в октябре 2020 года, в феврале 2021-го был открыт прием заявок на подключение по всему миру. За год компания направила своим клиентам более 100 тыс. терминалов для подключения к спутниковому интернету.