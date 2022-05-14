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20:27 14.05.2022

Спутниковый интернет Илона Маска стал доступен в 32 странах

Доступен в 32 странах Фото: Instagram/starlink_satellites
Компания SpaceX заявила о том, что спутниковый интернет Starlink теперь доступен в 32 странах мира, передает Zakon.kz.

На опубликованной компанией SpaceX карте отмечена большая часть Европы и Северной Америки, а также некоторые части Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Яркий синий представляет регионы, где доступен Starlink. Также есть регионы, где покрытие есть, но свои терминалы нужно ждать после предварительного заказа.

В сообщении также указывается, что комплекты оборудования Starlink доступны для «немедленной отправки» в 32 странах. Это могут сделать пользователи Северной Америки, частично Европы, Австралии и некоторых стран.

Также, в 2023 году компания планирует покрыть Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Турцию и страны Африки.

В США тестирование Starlink началось в октябре 2020 года, в феврале 2021-го был открыт прием заявок на подключение по всему миру. За год компания направила своим клиентам более 100 тыс. терминалов для подключения к спутниковому интернету.

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