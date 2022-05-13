Илон Маск заявил о приостановке сделки по приобретению Twitter

Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей, – сообщил Илон Маск в Twitter.

После заявления миллиардера акции Twitter резко упали в цене на предварительных торгах на 20%.

Ранее Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заподозрила Маска в том, что он скрывал информацию о покупке акций компании ради того, чтобы те не росли в цене. Это позволило ему продолжать выгодно скупать акции по более дешевой цене.

Илон Маск обещает вернуть бывшему президенту США Дональду Трампу его аккаунт в Twitter, как только станет главой соцсети.