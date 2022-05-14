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21:25 14.05.2022

Google Play удалит почти 900 тысяч устаревших приложений

Google Play удалит устаревшие Фото: pixabay
В Google Play Store количество доступных приложений может сократиться почти на треть, поскольку Google готовится удалить устаревшие приложения, сообщает Zakon.kz.

Google и Apple предпримут меры для устранения старых приложений или приложений, которые не получали обновлений в течение двух лет, передает «Москва 24».

Однако речь не идет об удалении программ. По данным CNET, Google только скроет устаревшие приложения — пользователи не смогут их скачать до тех пор, пока разработчики не выпустят новую версию.

Основная причина, по которой обе компании объявили войну давно не обновляемым приложениям, заключается в соображениях безопасности. Старые приложения не соответствуют всем новшествам последних версий Android и iOS, они не учитывают новые API и методы разработки, обеспечивающие улучшенную защиту. Поэтому считается, что давно не обновлявшиеся приложения совсем не так безопасны, как свежие.

В то же время некоторые разработчики пожаловались на планы удалить приложения, которые не обновлялись в Google Play Store два года. Некоторые разработчики считают, что действия Apple и Google несправедливы.

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