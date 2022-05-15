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00:04 15.05.2022

Умер певец Ренат Ибрагимов

Скончался в Москве Фото: Instagram/renatibragimov_official
В Москве в возрасте 74 лет умер народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, сообщает Zakon.kz.

Информацию РИА Новости подтвердила дочь исполнителя.

Ринат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове в семье военнослужащего. После переезда с семьей в Казань Ибрагимов окончил консерваторию, начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх.

В октябре 1974 года Ринат Ибрагимов стал лауреатом V всесоюзного конкурса артистов эстрады. Успех и известность пришли после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию.

Ибрагимов прославился не только как певец, но еще и кинодеятель — снял несколько фильмов. Артист исполнял песни на пяти языках. В его репертуаре было несколько сот народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году композитор основал собственный театр (театр песни Рената Ибрагимова).

С 1998 года Ибрагимов проживал в Москве.

Константин Вноровский
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