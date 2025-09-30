Умер Юрий Чернавский, писавший песни Пугачёвой, Глызину, Боярскому и Преснякову

В возрасте 77 лет умер композитор, заслуженный артист РСФСР Юрий Чернавский, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook заявила семья артиста.

"Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения. Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем – в нашей семье навсегда. Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении.

Чернавский родился 17 марта 1947 г. в Тамбове. Он получил профессиональное музыкальное образование в первой музыкальной школе Тамбова (класс скрипки) и в Тамбовском музыкальном училище (ныне – Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени Рахманинова). После переезда в США обучался по классам композиции, продюсирования, аудио- и кинобизнеса.

С 1990 года Чернавский работал в Берлине, а спустя четыре года переехал в США. В Лос-Анджелесе он основал компанию LA 3D Motion, которая специализировалась на разработках в области компьютерной графики для видео- и киноиндустрии. Имеет звание заслуженного артиста РСФСР.



Музыкант стал известен благодаря песне "Здравствуй, мальчик Бананан", записанной совместно с группой "Веселые ребята" в 1982 году. Спустя пять лет она стала главной композицией фильма "Асса". В качестве композитора и продюсера он сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Алексеем Глызиным, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Владимиром Пресняковым и др.

