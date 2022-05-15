Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:06 15.05.2022

Глава МИД Турции: Народ против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Против Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Instagram/mevlutcavusoglu
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и просит руководство своей страны заблокировать этот процесс, сообщает Zakon.kz.

По словам Чавушоглу, большинство жителей Турции выступают против членства Финляндии и Швеции в альянсе из-за того, что Хельсинки и Стокгольм открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Силы народной самообороны» (СНС) в Сирии, которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением РПК, передает ТАСС.

Он отметил, что из-за борьбы с РПК против Турции были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых Анкара импортировала из стран, планирующих вступить в НАТО.

Ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторую из которой мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просят нас заблокировать этот процесс.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Новость по теме

Президент Кипра прокомментировал возможность вступления страны в НАТО

Константин Вноровский
НАТО Турция Финляндия Швеция
Сильный дождь и град ожидаются в Алматы
14.05.2022
Только в двух городах Казахстана выявили заболевших коронавирусом
14.05.2022
Генконсульство России в Алматы предупредило о «помогайках»
14.05.2022
Сняты аресты со счетов ТОО «Оператор РОП»
14.05.2022
Пострадавшие в Жамбылской области граждане Узбекистана выехали на родину
14.05.2022
Главная Топ LIVE Все