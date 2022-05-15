Глава МИД Турции: Народ против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

По словам Чавушоглу, большинство жителей Турции выступают против членства Финляндии и Швеции в альянсе из-за того, что Хельсинки и Стокгольм открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Силы народной самообороны» (СНС) в Сирии, которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением РПК, передает ТАСС.

Он отметил, что из-за борьбы с РПК против Турции были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых Анкара импортировала из стран, планирующих вступить в НАТО.

Ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторую из которой мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просят нас заблокировать этот процесс. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу