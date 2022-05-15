Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении»
Как сообщает eurovision.tv, по оценкам судей лидером турнирной таблицы перед голосованием зрителей занял музыкант из Великобритании Сэм Райдер с 283 баллами, затем шли Швеция и Испания с 258 и 231 баллами. Украина занимала лишь четвертое место.
Но после зрительского голосования рэп-группа получила высшие оценки от публики Европы и Австралии, суммарно набрав 631 балл, что и принесло ей первое место.
Отмечается, что это третья победа страны после побед в 2004 и 2016 годах.
Фото: eurovision.tv
По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.
Результаты конкурса:
Украина: Kalush Orchestra – Stefania (631 балл);
Великобритания: Сэм Райдер — космонавт (466 очков);
Испания: Шанель – Сломо (459 баллов);
Швеция: Корнелия Якобс – Держи меня ближе (438 баллов);
Сербия: Konstrakta – Ин Корпоре Сано (312 баллов);
Италия: Махмуд и БЛАНКО – Бривиди (268 баллов);
Молдова: Zdob și Zdub & Advahov Brothers – Тренулеул (253 балла);
Греция: Аманда Георгиади Тенфьорд — Умрем вместе (215 баллов);
Португалия: MARO – Saudade Saudade (207 очков);
Норвегия: Сабвуфер – Дайте этому волку банан (182 балла);
Нидерланды: S10 – Де Дьепт (171 очко);
Польша: Очман – Ривер (151 балл);
Эстония: Стефан – Надежда (141 балл);
Литва: Моника Луи — Сентиментай (128 баллов);
Австралия: Шелдон Райли – Не то же самое (126 баллов);
Азербайджан: Надир Рустамлы – Fade To Black (106 баллов);
Швейцария: Медведь Мариус – Мальчики плачут (78 баллов);
Румыния: WRS – Лламаме (65 баллов);
Бельгия: Жереми Макизе – Скучаю по тебе (64 балла);
Армения: Роза Линн – Снап (61 балл);
Финляндия: Расмус – Иезавель (38 баллов);
Чехия: Мы Доми – Свет выключен (38 баллов);
Исландия: Систур – Мед Хекканди Сол (20 очков);
Франция: Алван и Ахез – Фуленн (17 очков);
Германия: Малик Харрис – Рокстарс (6 баллов).