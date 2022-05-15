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07:01 15.05.2022

Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении»

Украина Фото: eurovision.tv
В ночь на воскресенье в итальянском Турине завершился международный песенный конкурс. Первое место заняли представители Украины с песней Stefania, передает Zakon.kz.

Как сообщает eurovision.tv, по оценкам судей лидером турнирной таблицы перед голосованием зрителей занял музыкант из Великобритании Сэм Райдер с 283 баллами, затем шли Швеция и Испания с 258 и 231 баллами. Украина занимала лишь четвертое место.

Но после зрительского голосования рэп-группа получила высшие оценки от публики Европы и Австралии, суммарно набрав 631 балл, что и принесло ей первое место.

Отмечается, что это третья победа страны после побед в 2004 и 2016 годах.

Украина

Фото: eurovision.tv

По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.

Результаты конкурса:

  1. Украина: Kalush Orchestra – Stefania (631 балл);

  2. Великобритания: Сэм Райдер — космонавт (466 очков);

  3. Испания: Шанель – Сломо (459 баллов);

  4. Швеция: Корнелия Якобс – Держи меня ближе (438 баллов);

  5. Сербия: Konstrakta – Ин Корпоре Сано (312 баллов);

  6. Италия: Махмуд и БЛАНКО – Бривиди (268 баллов);

  7. Молдова: Zdob și Zdub & Advahov Brothers – Тренулеул (253 балла);

  8. Греция: Аманда Георгиади Тенфьорд — Умрем вместе (215 баллов);

  9. Португалия: MARO – Saudade Saudade (207 очков);

  10. Норвегия: Сабвуфер – Дайте этому волку банан (182 балла);

  11. Нидерланды: S10 – Де Дьепт (171 очко);

  12. Польша: Очман – Ривер (151 балл);

  13. Эстония: Стефан – Надежда (141 балл);

  14. Литва: Моника Луи — Сентиментай (128 баллов);

  15. Австралия: Шелдон Райли – Не то же самое (126 баллов);

  16. Азербайджан: Надир Рустамлы – Fade To Black (106 баллов);

  17. Швейцария: Медведь Мариус – Мальчики плачут (78 баллов);

  18. Румыния: WRS – Лламаме (65 баллов);

  19. Бельгия: Жереми Макизе – Скучаю по тебе (64 балла);

  20. Армения: Роза Линн – Снап (61 балл);

  21. Финляндия: Расмус – Иезавель (38 баллов);

  22. Чехия: Мы Доми – Свет выключен (38 баллов);

  23. Исландия: Систур – Мед Хекканди Сол (20 очков);

  24. Франция: Алван и Ахез – Фуленн (17 очков);

  25. Германия: Малик Харрис – Рокстарс (6 баллов).

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