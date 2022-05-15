Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении»

Как сообщает eurovision.tv, по оценкам судей лидером турнирной таблицы перед голосованием зрителей занял музыкант из Великобритании Сэм Райдер с 283 баллами, затем шли Швеция и Испания с 258 и 231 баллами. Украина занимала лишь четвертое место.

Но после зрительского голосования рэп-группа получила высшие оценки от публики Европы и Австралии, суммарно набрав 631 балл, что и принесло ей первое место.

Отмечается, что это третья победа страны после побед в 2004 и 2016 годах.

Фото: eurovision.tv

По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.

Результаты конкурса:

Украина: Kalush Orchestra – Stefania (631 балл); Великобритания: Сэм Райдер — космонавт (466 очков); Испания: Шанель – Сломо (459 баллов); Швеция: Корнелия Якобс – Держи меня ближе (438 баллов); Сербия: Konstrakta – Ин Корпоре Сано (312 баллов); Италия: Махмуд и БЛАНКО – Бривиди (268 баллов); Молдова: Zdob și Zdub & Advahov Brothers – Тренулеул (253 балла); Греция: Аманда Георгиади Тенфьорд — Умрем вместе (215 баллов); Португалия: MARO – Saudade Saudade (207 очков); Норвегия: Сабвуфер – Дайте этому волку банан (182 балла); Нидерланды: S10 – Де Дьепт (171 очко); Польша: Очман – Ривер (151 балл); Эстония: Стефан – Надежда (141 балл); Литва: Моника Луи — Сентиментай (128 баллов); Австралия: Шелдон Райли – Не то же самое (126 баллов); Азербайджан: Надир Рустамлы – Fade To Black (106 баллов); Швейцария: Медведь Мариус – Мальчики плачут (78 баллов); Румыния: WRS – Лламаме (65 баллов); Бельгия: Жереми Макизе – Скучаю по тебе (64 балла); Армения: Роза Линн – Снап (61 балл); Финляндия: Расмус – Иезавель (38 баллов); Чехия: Мы Доми – Свет выключен (38 баллов); Исландия: Систур – Мед Хекканди Сол (20 очков); Франция: Алван и Ахез – Фуленн (17 очков); Германия: Малик Харрис – Рокстарс (6 баллов).