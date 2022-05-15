Первые симптомы клещевого вирусного энцефалита назвала врач

Она отметила, что опасность укуса клеща именно в том, что энцефалит наносит сильный удар по нервной системе, пишет gazeta.ru. При худшем течении болезни последствия могут быть значительно серьезнее.

По словам специалиста, после укуса клеща нужно сразу отправиться в больницу, чтобы его снял специалист и отправил тельце кровососа в лабораторию. Даже если клеща удалось снять самостоятельно, то все равно необходимо отнести его в лабораторию, чтобы заранее узнать о возможных рисках и вовремя начать лечение.

Александрова также напомнила о необходимости надевать одежду с длинными рукавами и плотные штаны, если собираетесь в парк или лесной массив, а также не забывать брать с собой репелленты. Еще важно делать прививки от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагоприятного региона.

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