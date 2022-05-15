Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:24 15.05.2022

Первые симптомы клещевого вирусного энцефалита назвала врач

членистоногое животное Фото: pixabay
Терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова рассказала, что при энцефалите первыми симптомами становятся озноб, головная боль, резкое повышение температуры, боль в мышцах и тошнота, передает Zakon.kz.

Она отметила, что опасность укуса клеща именно в том, что энцефалит наносит сильный удар по нервной системе, пишет gazeta.ru. При худшем течении болезни последствия могут быть значительно серьезнее.

По словам специалиста, после укуса клеща нужно сразу отправиться в больницу, чтобы его снял специалист и отправил тельце кровососа в лабораторию. Даже если клеща удалось снять самостоятельно, то все равно необходимо отнести его в лабораторию, чтобы заранее узнать о возможных рисках и вовремя начать лечение.

Александрова также напомнила о необходимости надевать одежду с длинными рукавами и плотные штаны, если собираетесь в парк или лесной массив, а также не забывать брать с собой репелленты. Еще важно делать прививки от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагоприятного региона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новость по теме

Алматинцев предупредили о пике активности клещей

Елена Беляева
Интересное
Сильный дождь и град ожидаются в Алматы
14.05.2022
Генконсульство России в Алматы предупредило о «помогайках»
14.05.2022
Только в двух городах Казахстана выявили заболевших коронавирусом
14.05.2022
Сняты аресты со счетов ТОО «Оператор РОП»
14.05.2022
Пострадавшие в Жамбылской области граждане Узбекистана выехали на родину
14.05.2022
Главная Топ LIVE Все