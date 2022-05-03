Алматинцев предупредили о пике активности клещей

По сообщению заведующего приемным отделением Городской больницы скорой неотложной помощи (ГБСНП) города Алматы Бауыржана Омарова, с 1 по 30 апреля с укусами клещей обратились 40 взрослых, из них 16 пациентам клещей удалили в травмпунктах, 15 человек удалили клещей самостоятельно, еще девять горожан принесли клещей с собой.

Всем обратившимся пациентам был поставлен укол иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Все они пояснили, где получили укус клеща. Это произошло на Медеу, Кок-Тобе, Кольсае, Шымбулаке, Бутаковке, в Алма-Арасане и на территории районных дач, – подчеркнул Омаров.

Отмечается, что в 2021 году случаев энцефалита в Алматы не зарегистрировано, однако в этом году врачи насчитывают уже два факта, пациенты до сих пор продолжают лечение в медучреждениях.

По словам медика, клещи представляют опасность до октября, однако в настоящее время идет самый активный сезон. Поэтому очень важно соблюдать правила безопасности при выездах на природу, желательно планировать вакцинацию.

Как уточняется, вакцинация от клещевого энцефалита показана, как правило, жителям, проживающим в горной местности, а также людям по профессиональной необходимости. Ставится вакцина ранней весной или поздней осенью, так как до встречи с клещом должен сформироваться иммунитет. Вакцинация проводится трехкратно.