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10:07 15.05.2022

Только в Нур-Султане и Алматы выявили заболевших коронавирусом за сутки

ПЦР Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидемиологической ситуации на 14 мая в Казахстане. Согласно данным, за сутки заболевание коронавирусом выявлено в двух городах Казахстана, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 644 случая заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Алматы – 91,

  • в Шымкенте – 6,

  • в Мангистауской области – 50,

  • в СКО – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 897 человек.

Елена Беляева
COVID-19 Алматы Нур-Султан
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