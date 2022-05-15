Только в Нур-Султане и Алматы выявили заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 644 случая заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Алматы – 91,

в Шымкенте – 6,

в Мангистауской области – 50,

в СКО – 2.