10:07 15.05.2022
Только в Нур-Султане и Алматы выявили заболевших коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидемиологической ситуации на 14 мая в Казахстане. Согласно данным, за сутки заболевание коронавирусом выявлено в двух городах Казахстана, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 644 случая заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Алматы – 91,
в Шымкенте – 6,
в Мангистауской области – 50,
в СКО – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 897 человек.